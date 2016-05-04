Донецк, 4 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. На Украине после смены власти необходимо будет провести денацификацию, суд над виновниками госпереворота и гражданской войны. Об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-конференции с жителями Одессы и Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. Не удержаться. 1971

«Первым шагом для будущей Украины должно стать очищение от того зла, которое поработило его после майдана. Думаю, речь должна идти о денацификации, как минимум. Конечно, это должно привести к судебному процессу над преступниками, которые устроили вооруженный государственный переворот и развязали гражданскую войну», — сказал Захарченко.

По его словам, в результате смены власти в Киеве Украину придется собирать заново, учитывая позицию каждого региона страны.

«Регионы — со всем их историческим, культурным и экономическим своеобразием — должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе Украины, и если да, то какой. Люди должны решить. На региональных референдумах», — считает Захарченко.

Глава республики подчеркнул, что в дроблении Украины на мелкие государства заинтересованы США и глобальные корпорации.

«Я не являюсь идейным сторонником сепаратизма и того, чтобы современные государства дробились на мельчайшие образования. Более того, я противник этого, так как дробление государств — это стратегия нашего главного оппонента на сегодняшний день, то есть США и стоящих за его спиной глобальных корпораций. Но при этом я считаю, что, при сохранении территориальной целостности государств, должны соблюдаться национально-культурные интересы всех проживающих на их территории народов и народностей. А если они проживают компактно, то эти права должны обеспечиваться особым статусом. Вот поэтому, если жители той части исторической Бессарабии, которая волею истории вошла в состав Украины, хотят для себя особого статуса и готовы подтвердить своё желание на референдуме — я считаю, что они должны получить право на проведение такого референдума», — полагает Захарченко.