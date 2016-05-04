Москва, 4 мая, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации не будут разворачивать вторую авиабазу в Сирийской Арабской Республике, так как в этом нет необходимости. Об этом сегодня, 4 мая, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

mil.ru Авиабаза в Сирии

Журналисты задали вопрос Конашенкову, будут ли ВКС РФ разворачивать вторую авиабазу на территории Сирии. «Необходимости в этом абсолютно нет. Это даже экономически невыгодно», — ответил генерал-майор.

Он напомнил, что все боевые самолеты ВКС РФ, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия способны долететь до любой точки Сирии. Авиабаза «Хмеймим» полностью автономна, она на 100% обеспечивается все необходимым из России. На базе есть необходимые ремонтные мастерские, которые способны провести техническое обслуживание любой сложности самолетов и вертолетов.

Напомним, российские ВКС появились на авиабазе «Хмеймим» в конце сентября прошлого года. Об этом попросил официальный Дамаск. 30 сентября началась военная операция ВКС РФ против террористов, которая за несколько месяцев полностью изменила баланс сил в Сирии.