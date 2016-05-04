Донецк, 4 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко пригласил госсекретаря США Джона Керри и представителей «нормандской четверки» провести переговоры по урегулированию в Донецке. Об этом он заявил сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-конференции с жителями Одессы и Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Andrew Butko Александр Захарченко

«Я посоветовал бы Виктории Нуланд и представителям Германии и Франции после того, как они уговорят своих киевских подопечных начать принимать предусмотренные Минскими соглашениями решения, заглянуть к нам и спросить нашего мнения. А то их командировки будут бессмысленными и придётся возвращать командировочные в казну. Я уже приглашал Джона Керри и представителей «нормандской четвёрки» в Донецк. Приглашение остаётся в силе. Безопасность и максимально возможный в условиях войны и экономической блокады комфорт — гарантируем», — рассказал Захарченко.

По его словам, европейские и американские дипломаты уже оказывают некоторое давление на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений.

«Что касается Минских договорённостей, то они заработают тогда, когда Киев начнёт выполнять свои обязательства. Вот как вы думаете, почему американские и европейские политики приезжают в Киев и буквально заставляют киевскую власть начать выполнять Минские соглашения? Думаете, американские и европейские политики — придурки и уговаривают киевлян сделать то, что они уже сделали? Или может быть это говорит о том, что киевские власти не выполняют свои обязательства по Минску-2?», — задался вопросом Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля помощник госсекретаря США Виктория Нуланд опровергла заявления представителей партии «Самопомощь» о том, что США якобы требуют от Киева провести выборы в Донбассе уже в июле 2016 года.

«Сообщение… абсолютно неточны, мы не называли никаких конкретных дат, когда должны состояться выборы … Мы совершенно четко дали понять, что для выполнения требования проведения выборов нужно обеспечить безопасность. Это прописано в Минских соглашениях», — сказала Нуланд.