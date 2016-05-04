Москва, 4 мая, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Накануне майских праздников, когда население массово готовилось к открытию дачного сезона, на годовой коллегии Минстроя вновь решалась судьба средств, собираемых на капитальный ремонт многоквартирных домов. Как оказалось, вопросы к распределению и управлению взносами есть не только у населения и общественников, но и у власти. Как пишет «КоммерсантЪ», первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 29 апреля заявил о планах создать прозрачный механизм управления средствами, собираемыми с граждан на капитальный ремонт домов: «Проработайте возможность того, чтобы средства граждан, собранные на капремонт, управлялись по правилам Центрального банка. Не понимаю, почему эти средства должны управляться как-то иначе, чем, например, Пенсионного фонда».

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

Напомним, что программу капремонта за счет средств собственников жилья запустили в 2014 году, причем критиковать ее начали еще до того, как она стартовала. Сегодня региональные власти определяют размер взносов, программу капитального ремонта, а также контроль за расходованием средств. Также именно регионы устанавливают льготы. Так, например, в Москве приняты поправки, согласно которым москвичи старше 70 лет должны платить лишь 50% взносов на капремонт жилья, старше 80 лет — полностью освобождаются от уплаты.

В 2015 году регионы фактически провалили программу капремонта, освоив лишь четверть собранных от населения средств. Это признал вице-премьер Дмитрий Козак, который пообещал осенью подвести итоги в регионах и принять решения «вплоть до кадровых». «Общая сумма сборов на капремонт жилья в 2015 году составила около 97 млрд рублей, а использовано из этой суммы было только 25 млрд», — заявил во время селекторного совещания с главами регионов в начале марта 2016 года Козак. Он добавил: «Все средства должны быть использованы копейка в копейку в тот год, когда они внесены».

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис подтвердил ИА REGNUM, что неосвоение средств в полном объеме стало главной проблемой реализации программы капремонта в 2015 году. «Регионы оказались просто не готовы к такому высокому уровню собираемости платежей. Для решения этой проблемы 1 марта 2016 года субъектам было дано поручение скорректировать краткосрочные планы на текущий год, исходя из остатков накоплений за предыдущий период и с учетом прогнозируемого объема сборов на 2016 год. Эти деньги должны быть задействованы в полном объеме», — заявил он.

В марте критика звучала и от специалистов антикоррупционного центра ЯБЛОКА. Они провели анализ прозрачности работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Тогда же их возмутил тот факт, что неиспользованные средства, которые хранятся на счёте Фонда, обесцениваются из-за инфляции.

Однако Андрей Чибис уверяет, что говорить о влиянии инфляции в данном случае нецелесообразно. «Средства на счете регионального оператора в принципе не могут лежать без движения — часть денег расходуется, поступают новые. Плюс, средства размещаются на депозитах, за счет процентного дохода эффект инфляции нивелируется», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 мая замминистра.

При этом он признал, что проблема обесценения в большей мере относится к специальным счетам: «Деньги могут копиться на ремонт пять, семь или даже десять лет. Именно для того, чтобы защитить средства на спецсчетах от инфляции и обеспечить по ним дополнительный доход, нами подготовлены изменения в Жилищный кодекс, согласно которым собственники также смогут размещать средства со специальных счетов на депозитах — и получать по ним проценты», — отметил Чибис.

Вместе с тем уже сейчас банки, в которых можно открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного жилого дома, предлагают начисление процентов на неснижаемый остаток на счете.

Напомним, что законом предусмотрены два варианта сбора средств на капремонт — в так называемый «общий котел» и на специальный счет дома. Конституционный суд РФ подтвердил, что эти сборы являются целевыми, то есть списываться со счетов (будь то спецсчет или счет регионального фонда капремонта) эти денежные средства могут только на оплату услуг и работ по капитальному ремонту МКД.

Как уточнил Андрей Чибис, счет регионального оператора может быть открыт в банке, либо в финансовых органах субъектов или федеральных казначействах — если это предусмотрено законом субъекта. При этом он подчеркнул, что кредитные организации должны соответствовать целому ряду условий (в первую очередь — по надежности), предусмотренных в Жилищном кодексе. В ближайшее время правительством РФ будет установлен единый принцип отбора региональными операторами таких банков, добавил замминистра.

Он также отметил, что до оплаты регоператором работ или услуг по капремонту средства могут размещаться на депозитных счетах. При этом порядок такого размещения также устанавливается правительством, а проценты от размещения также направляются регоператором только на проведение ремонтных работ.

Что же происходит с деньгами после того, как гражданин оплатил квитанцию?

«После оплаты квитанции взноса на капремонт средства попадают на счет регоператора, открытый им для формирования фондов капремонта. Средства, попадая на счета регоператора, становятся его имуществом. На них оператор организует и проводит ремонты по утвержденному краткосрочному плану на территории конкретного субъекта. При этом мы стремимся сделать деятельность регоператора по финансированию капремонта максимально прозрачной и открытой. Каждый регоператор ведет учет средств, поступающих от собственников, и ежеквартально размещает отчет на своем официальном сайте по формам, которые утверждены Минстроем России. Каждый собственник может ознакомиться с отчетом и узнать размер накоплений по его дому, выяснить — заимствовались ли деньги его многоквартирного дома на ремонт других домов, размещались ли на депозитах, либо, наоборот, на ремонт его дома привлекались кредитные средства», — пояснил Андрей Чибис.

Он согласился, что стопроцентного освоения средств нет, но подчеркнул, что не стоит полагать, что средства лежат на счетах «мертвым грузом». «У региональных операторов есть возможность размещать временно свободные средства фондов капремонта, на которые не запланировано проведение работ, на депозитах и получить по ним процентный доход, который также пойдет на проведение ремонта. Средства, которые уплачивают собственники регоператору, идут исключительно на проведение капремонтов. Даже содержание оператора осуществляется за счет средств бюджетов субъектов — ни одна копейка из платежей граждан не будет потрачена ни на что, кроме ремонта», — резюмировал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

Добавим, что освободить от платы за капремонт предлагают и владельцев ветхого жилья. Так, перед майскими праздниками депутат от ЛДПР Сергей Вайнштейн внес соответствующий законопроект в Госдуму. Это избавит от обязательных взносов на капремонт почти 2 млн россиян.

Подробнее: Владельцев ветхого жилья предлагают освободить от платы за капремонт