Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ветеран Великой Отечественной войны, участник кровопролитных боев с немецко-фашистскими захватчиками Александр Кравченко в канун Дня Победы принимает поздравления с вековым юбилеем. Со 100-летием фронтовика поздравил президент РФ Владимир Путин. Поздравления от имени главы российского государства юбиляру передал градоначальник Сергей Горбань. Об этом ИА REGNUM 4 мая сообщили в администрации областного центра.

А.Кокоревин. Всенародная любовь. 1944

Глава администрации поблагодарил фронтовика за героизм и мужество, проявленные в боях с фашистами. Он пожелал ветерану долгих лет жизни, а также любви и заботы близких и родных. К наградам, которые Александр Кравченко получил за участие в боях, прибавилась еще одна — Знак отличия «За ратную службу».

Длинный фронтовой путь Александр Кравченко прошел в составе 16-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады. В помощь боевым товарищам он прибыл в октябре 1941 года и вместе с ними прошел всю войну. Для фронтовика 9 мая 45-го война не окончилась, так как сразу после победных залпов Александр Кравченко вместе с боевыми товарищами был отправлен на восток для продолжения боевых действий с японскими интервентами.

Награжден Александр Кравченко медалью «За освобождение Кавказа», «За победу над Германией», медалью Жукова и другими наградами. Несмотря на солидный возраст, ветеран помнит детали страшной войны, своим близким он передал историю, что называется, из первых уст.

Напомним, что в Ростове-на-Дону проживают 12,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, 1,6 тыс. фронтовиков, а также 32 участника первого и второго освобождения донской столицы от оккупантов.