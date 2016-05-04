Ижевск, 4 мая, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В гостинице «Центральная» в центре Ижевска сотрудниками полиции обнаружено и закрыто очередное подпольное казино. По подозрению в организации азартных игр задержаны 10 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном МВД

МВД по Удмуртии В центре Ижевска обнаружено подпольное казино

Прикрытием для игорного заведения служили кофейня и офис некоммерческого партнерства, имеющего режим охраны, пропускную систему и видеонаблюдение. Более 10 местных жителей исполняли роли администраторов и крупье.

На месте преступления изъято игровое оборудование (покерные столы, фишки, карты), денежные средства, а также клиентская база казино, насчитывавшая до 100 фамилий.

Задержаны все участники преступной группы, двум из которых, в том числе 42-летнему организатору, предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору»).