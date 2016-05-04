Ярославль, 4 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной Думы Сергей Балабаев обвинил своего коллегу Илью Круглова в угрозе убийством. Свою позицию Балабаев изложил на персональной странице в Facebook.

Сергей Балабаев

Поводом для разногласий между Кругловым и Балабаевым, по мнению последнего, стало его противодействие реорганизации ярославских спортшкол и ситуация вокруг стадиона «Шинник». Балабаев отмечает, что Илья Круглов вместе с вице-спикером облдумы Ильей Осиповым и и.о.мэра Ярославля Алексеем Малютиным намерены захватить стадион, и процесс этот «будет идти на уровне «разборок» лихих 90-ых».

«Затяжной процесс, инициированный «группой захвата» в составе Малютина, Осипова и Круглова, вылился в угрожающую форму. На заседании комитета облдумы по образованию, спорту, туризму и культуре после предупреждения депутата Балабаева о том, что он не допустит застройки части стадиона «Шинник» жилыми домами, депутат Круглов в угрожающей форме пригрозил отправить Балабаева на кладбище… В том, что угрозу Круглова надо расценивать очень серьезно, сомневаться не приходится. Как стало известно, примерно в это же время в стенах областной думы имел место разговор между Осиповым и Малютиным относительно как раз деятельности Балабаева в вопросе новаций властей Ярославля по реорганизации работы спортивных школ города, по признанному авторитетной комиссией необоснованным намерению объединить школу №7 со школой № 44, по неоправданному слиянию спортшкол несовместимого профиля, по фактической ликвидации Центра подготовки юных футболистов ФК «Шинник»… Упоминалась в разговоре Осипова и Малютина и тема митингов, отставки 1-го заместителя главы города Ярославля. На тему участия Балабаева во всех этих вопросах Осипов и Малютин высказывались с определенностью: мол, Балабаев им мешает и надо что-то с ним делать, причем кардинально», — говорится в публикации на странице Сергея Балабаева.

Депутат особо подчеркнул, что Круглов угрожал ему публично — в присутствии коллег, заместителей губернатора, тренеров «Шинника», родителей юных футболистов.

Сам Илья Круглов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал это заявление бредом.

«Он бредит. Не было ничего, послышалось ему что-то. Сумасшедший, что возьмешь», — заявил Илья Круглов.

Сергей Балабаев, в свою очередь, пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что на территории стадиона хотят возвести элитное жилье, и Алексей Малютин как руководитель мэрии способствует реализации этих планов. В частности, отмечает Сергей Балабаев, в городе давно идут разговоры о том, что «Шиннику» достаточно играть во втором дивизионе, что автоматически освобождает клуб от обязанности содержать детскую футбольную школу. Следовательно, имущественный комплекс стадиона ему тоже будет не нужен — команде «Шинника» можно будет переехать на базу стадиона «Славнефть».

«Без команды придет в упадок стадион, пропадет необходимость его содержания. Все действия были направлены на то, чтобы команда «вылетела»: воду отключили, в ФОКе стал дыбом паркет, на котором зимой играли дети, не отапливалось поле. Поэтому и детей предлагали перевести в СДЮСШОР. Сейчас у фитнес-клуба «Оптимист» уже нет футбольных полей, зато есть парковка. С ликвидацией детской школы пропадет необходимость в двух других полях — освободится земля.

Ходила информация о том, чтобы полоску вдоль чаши стадиона — от «Оптимиста» до передающего центра — отдать под элитную застройку с современной огороженной инфраструктурой, с тремя спортивными объектами: бассейном, фитнес-клубом и ФОКом. С этим связано и нежелание Малютина передавать имущественный комплекс «Шинника» в полном объеме в собственность области. Я говорил с губернатором на эту тему, и Сергей Ястребов сказал, что область готова взять на себя содержание этого имущества и что он уже предложил мэрии этот вариант, но Малютин отказался — мол, забирайте чашу стадиона, а остальное мы оставим себе. А зачем клубу чаша стадиона, на котором можно играть два раза в неделю, потому что покрытие чаще не позволяет? Малютин потом сделал вид, что с ним Ястребов об этом не говорил», — рассказал Сергей Балабаев.