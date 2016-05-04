Минск, 4 мая, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате принял к рассмотрению иск белорусской дочерней компании российского «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» к субъектам хозяйствования постсоветской республики, не заплатившим в полном объёме за проданный им газ. Об этом 4 мая в Минске заявил зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Семашко, белорусские госпредприятия недоплачивали за фактически потреблённый газ исходя из того, что у них возникли некие основания так поступить. При этом, пояснил он, по действующим соглашениям цена на российский газ должна быть гораздо ниже той, которую «дочка» российского «Газпрома» определила для белорусских потребителей — $132 за тысячу кубометров. Как возникло разное понимание контрактных обязательств и как белорусские министерства допустили возникновение условий для очередной «газовой войны», зампред правительства постсоветской республики не пояснил.

Семашко отметил лишь, что конфликт следует рассматривать исключительно как «спор хозяйствующих субъектов». Тем самым он напомнил формулировку, которую использовала во время «газовой войны» 2010 года российская сторона. Тогда дело дошло до распоряжения Александра Лукашенко заблокировать транзит российского газа в Евросоюз, однако в конечном итоге руководство постсоветской республики было вынуждено признать долг и рассчитаться по нему, стороны достигли компромисса.

Именно в суде должно быть принято решение по нынешнему спору, считает Семашко. Сторонами конфликта, по его словам, являются не правительства, а субъекты хозяйствования Белоруссии. Отметим, что речь идёт о суде постсоветской республики, а судей назначает Александр Лукашенко лично.

Семашко сообщил также, что официальный Минск не опасается сокращения поставок газа в Белоруссию, так как исходят из обязательств российской стороны по действующим соглашениям и контрактам. «Газпром» не имеет права сокращать поставки, подчеркнул белорусский чиновник.

При этом он отметил, что правительство Белоруссии вправе ожидать снижения цены российского газа, однако не намерено поднимать данный вопрос на заседании Совмина Союзного государства, которое состоится 12 мая в Могилёве. По словам зампреда правительства постсоветской республики, такой вопрос может поднять российская сторона, и тогда представители белорусской стороны примут участие в этом обсуждении.

Отметим, что вопрос может быть поднят третьей стороной в лице госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. Если же этого не произойдёт, то длящиеся с 2015 года переговоры всё равно продолжатся, так как проблема есть и её надо решать. Ранее и Владимир Путин, и Александр Лукашенко, и главы правительств чётко дали понять, что намерены цивилизованно решать проблемные вопросы, не ставя под удар ни Союзное государство, ни Евразийский союз.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Минске зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко заявил: «С 1 января этого года мы имеем все основания, чтобы наши субъекты хозяйствования имели более низкую цену, чем нам предъявляет субъект хозяйствования Белоруссии со статусом иностранного предприятия «Газпром трансгаз Беларусь». Российский «Газпром» воздерживается от комментариев.