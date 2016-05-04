Бразилиа, 4 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Несколько дней назад находящаяся под процедурой импичмента президент Бразилии Дилма Руссефф выразила намерение добровольно подать в отставку, но с условием проведения новых президентских выборов. Как сообщало Globo, Дилма Руссефф планирует внести на рассмотрение Конгресса страны поправки к Конституции, которые бы дали возможность провести досрочные президентские выборы 2 октября 2016 года. Она уверена, что нового главу государства должен выбрать народ. Напомним, что ранее Дилма Руссефф неоднократно заявляла, что добровольно в отставку не уйдет. Однако, похоже, что данный сценарий «сохранения лица» может не осуществиться.

Wilson Dias — Agência Brasil Дилма Руссефф

«Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жану обратился в Федеральный верховный суд за разрешением начать расследование в отношении президента страны Дилмы Руссефф. Главу государства подозревают в попытке препятствовать расследованию дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Подозрение вызывает также решение Русеф включить в состав правительства своего предшественника Лулу да Силву. По мнению оппозиции, это было сделано для того, чтобы позволить Луле уйти от следствия, начатого в связи с запятнавшим его коррупционным скандалом», комментирует Euronews.

Однако, говорить об импичменте как о свершившемся факте пока рано. В Бразилии довольно сложная процедура отстранения президента от власти. В случае, если более половины сенаторов выскажутся за импичмент, то в течение 180 дней обязанности глава государства будет исполнять вице-президент Мишел Темер. Затем, вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, что Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернется в президентское кресло, писало ранее ИА REGNUM