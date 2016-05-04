Волгоград, 4 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Волгоградской области от рук вандала пострадали могилы на кладбище, расположенном на въезде в городе Николаевск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 4 мая, за надругательство над надгробиями под уголовную ответственность попал подросток.

34.mvd.ru Разрушенная могила

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции утром 3 мая, а само преступление было совершено за день до этого. Малолетний вандал разгромил 14 захоронений, повалив стелы на могилах умерших. Разрушенные могилы и надгробия обнаружили местные жители, которые и сообщили о случившимся правоохранителям.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался 15-летний школьник. Отпираться хулиган не стал и сознался в содеянном. Что именно толкнуло подростка на такой поступок, в полиции не уточнили. Между тем, по сообщениям региональных СМИ, причиной могла стать обида на бабушку, могильную плиту которой он осквернил. Остальные 13-ть школьник разрушил, чтобы отвести от себя подозрения.

Законодательством за подобные деяния предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа до ареста сроком до трех месяцев.

Это не первый подобный случай. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года за поругание святыни в Волгограде также были задержаны молодые люди. В часовне «Урюпинской иконы Божьей матери» они разрушили памятный крест «Православным воинам, отдавшим жизнь за веру и Отечество в мирное время». Всего было задержано шесть подозреваемых, самому младшему из которых 16 лет. На момент преступления все хулиганы были пьяны, пояснить, что толкнуло их на такой поступок они не смогли.