Сыктывкар, 4 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Размер гарантированного душевого денежного дохода устанавливается ежеквартально и индексируется пропорционально росту величины прожиточного минимума в Республике Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Бедность (фрагмент). Борис Григорьев. 1925

Размер его зависит от климатических зон. Так, в среднем по Республике он составил 2656 рублей, в северной — 2972 рубля и в южной — 2396 рублей на человека.

Гарантированный денежный доход — это размер денежного дохода, гарантируемого государством каждому гражданину, признанному в установленном порядке малоимущим. В Республике Коми малоимущим гражданам государственная социальная помощь предоставляется в различных видах, в том числе в виде социального пособия, которое выплачивается в размере разницы между ГДД и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина.

Размер гарантированного душевого денежного дохода устанавливается ежеквартально и индексируется пропорционально росту величины прожиточного минимума в Республике Коми.