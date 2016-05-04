Вашингтон, 4 мая, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что террористы из группировки «Исламское государство» способны осуществить в США внезапную атаку, схожую с громкими террористическими актами в Париже и Брюсселе. Об этом Клэппер заявил сегодня, 4 мая, в интервью CNN.

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Клэппер подчеркнул, что у боевиков ИГ вполне есть потенциал для того, чтобы устроить теракт в США. «Мы в США очень обеспокоены тем, что они могут устроить такое же внезапное нападение, как в Париже или Брюсселе», — сказала директор национальной разведки США.

Он считает, что боевики ИГ будут пытаться внедриться в существующие исламистские структуры в США, или подстрекать их извне.

Клэппер напомнил о террористическом акте в Сан-Бернардино (штат Калифорния). Там 2 декабря 2015 года Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик застрелили 14 человек. Они заявили, что являются сторонниками ИГ. Через несколько часов после теракта супруги были ликвидированы во время перестрелки с агентами ФБР.

Директор национальной разведки США считает, что руководство ИГ вряд ли отдаст приказ нанеси удар по каким-то конкретным целям. Это не их метод работы. Руководство ИГ обычно даже стратегические указания, а ячейки на местах сами определяют цели.

Напомним, кровавые ноябрьские теракты в Париже и мартовская атака ИГ на Брюссель потрясли Евросоюз. 13 ноября боевики ИГ совершили сразу несколько терактов в Париже. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан», где около 100 человек были захвачены в заложники. На 20 ноября 2015 года известно о 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 — в критическом состоянии. Жертвами стали в основном молодые люди 20—30 лет

22 марта этого года ИГ ударило по Брюсселю. Были произведены два взрыва в брюссельском аэропорту и один брюссельском метрополитене на станции «Малбек». В результате этих взрывов погибли 34 человека, 202 получили ранения.