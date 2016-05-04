Ярославль, 4 мая, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославле вышла в свет повесть «Волжский ветер», события которой разворачиваются вокруг Ярославского восстания 1918 года. Ее автор — ярославский краевед Дмитрий Кшукин, который многие годы занимается историей села Диево-Городище. В июле 1918 года село стало одним из центров восстания против советской власти во главе с полковником Александром Перхуровым.

Дмитрий Кшукин

Восстание было жестоко подавлено, город почти полностью разрушен артиллерийским огнем. Прототипами главных героев стали предки автора.

«Главный герой — брат моего прадеда Константин Саврасов (на самом деле — Тарасов) выступил на стороне восставших и был расстрелян по приговору Костромской ЧК. Сам же мой прадед, по некоторым сведениям, был сторонником красных, но по семейным преданиям являлся разведчиком белых и встречался с Савинковым в Ярославле. Именно таким он представлен в повести. Это было сложное, неоднозначное время, и в повести я попытался представить объективный взгляд на эти события», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Кшукин.

Работая над повестью, автор изучал архивные документы, касающиеся как членов его семьи, так и ярославских событий 1918 года. Действие повести разворачиваются как в охваченном восстанием Ярославле, так и в ярославском Заволжье, а также поместье Введенское. Героиней повести является также актриса Валентина Барковская — одна из самых колоритных участников антибольшевистского выступления, жена коменданта штаба восставших.

Повесть вышла в свет тиражом 420 экземпляров, ее презентация состоится в начале июня в здании Ярославского камерного театра, история которого связана с судьбами некоторых героев книги.