Москва, 4 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. ЛДПР намерена после 9 мая инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий депутатов Госдумы Ирины Чирковой и Дмитрия Носова, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Так, по его словам, депутат от Архангельской области Ирина Чиркова за пять лет работы Государственной думы появлялась на работе максимум несколько раз.

«Она не ходит на фракции, она практически не ходит на заседания Госдумы, очень редко появляется на заседании комитета и больше двух лет вообще не появлялась нигде, потому что занималась своим здоровьем», — отметил Лебедев.

Еще одним кандидатом на лишение мандата стал Дмитрий Носов. «Он тоже практически не занимается депутатской работой. В большей степени занимается самопиаром, связанным с раскруткой какого-то фонда, а в данный момент полностью погрузился в предвыборную кампанию и занимается только ей», — сказал Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ подписал закон, позволяющий лишать мандатов депутатов, которые не исполняли своих обязанностей от 30 календарных дней. Инициировать лишение мандата может фракция или профильный комитет, после этого вопрос обсуждается на заседании комиссии Госдумы по этике, потом выносится на пленарное заседание. Авторы закона — депутаты «Справедливой России» не скрывали, что намерены лишить мандатов Илью Пономарева и Алексея Митрофанова. Как ожидается, решение будет принято 10 мая на заседании фракции.