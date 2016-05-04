Донецк, 4 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Скорее всего, на территории Одесчины в том или ином виде будет создана Новороссия. Об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-конференции с жителями Одессы и Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наступление танков. Екатерина Зернова. 1933

«Новороссия у вас, скорее всего, будет… и вы будете иметь от этого проблемы. Главная из них — ответственность за то государство, которое вы сами будете строить. То есть не получится сказать себе: есть рынок и есть туристы, а власть пусть будет хоть какая. Потому что это будет ваша власть. И вы будете за неё отвечать. То есть, когда вы освободитесь от бандеровской власти, вы будете сами выбирать себе власть и сами её контролировать», — считает Захарченко.

Он высказал мнение, что в случае народного восстания в Одессу приедут добровольцы не только из Донбасса, но и со всего Русского мира.

«И я уверен, что если в Одессе начнётся восстание, то добровольцы не только с Донбасса, но со всего Русского мира поедут к вам, чтобы помочь. Пока это всё, что я могу сказать», — отметил Захарченко.

По его словам, сегодня в Одессе революция может вспыхнуть по любому поводу.

«То, что весь Русский мир придёт на помощь восставшей Одессе так же, как он пришёл на помощь восставшему Донбассу, я не сомневаюсь. Но для этого Одесса должна сама сделать свой выбор, и сама сделать первый шаг… Освободится Одесса от оккупации сама, дождётся, когда оккупационная власть развалится или дождётся, когда её скинут другие. Что же, это выбор Одессы», — добавил Захарченко.

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время на Украине на смену действующему режиму придет новый.

«Режим, который сегодня правит в Киеве, нежизнеспособен. Прежде всего, потому, что несамостоятелен. А также потому, что в его основании лежат извращённые идеологические конструкции. Поэтому век этого режима будет недолог. Либо военное поражение от нас, либо экономический коллапс, либо политический кризис, последний. Это — вопрос времени, и времени недолгого», — полагает Захарченко.