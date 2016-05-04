Вильнюс, 4 мая, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, посещающий с рабочим визитом Норвегию, сегодня, 4 мая, встретился с руководителями норвежского предприятия Hoegh LNG: председателем правления Мортеном Хоегом и президентом Свейнунгом Стохле, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы. Эта компания является основным владельцем и оператором корабля-газовоза Independence, пришвартованного в порту Клайпеда.

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«Терминал сжиженного природного газа (СПГ) гарантировал энергетическую безопасность Литвы и других стран Прибалтики. В настоящее время крупнейший проект экономического сотрудничества Норвегии и Литвы — терминал Klaipėdos naftа и Höegh LNG — с самого начала работает надежно», — сказал Буткявичюс, добавив, что Литва очень ценит партнерство этих компаний и надеется, что они и в будущем будут тесно сотрудничать. По словам главы правительства Литвы, региональная важность терминала еще больше увеличится, когда страны Прибалтики соединят газопроводы с Польшей и Финляндией.

Премьер Литвы отметил, что в настоящее время Klaipėdos nafta осуществляет проект наземной распределительной станции СПГ в Клайпедском порту. По словам Буткявичюса, правительство Литвы поддерживает идею и дальше развивать так называемые услуги малого объема СПГ — перегруз СПГ и распределение на земле и в море.

Премьер также пригласил компанию Hoegh LNG участвовать в проектах кластера СПГ, учреждаемого в Клайпедском университете.

Дальнейшее сотрудничество в области энергетики Буткявичюс обсудил и на встрече с вице-президентом компании Statoil Йенсом Окландом. «Для Литвы важно партнерство со Statoil, чтобы обеспечить разнообразие источников поставки газа и безопасность снабжения энергетическими ресурсами. В этом году через Клайпедский терминал Литва будет импортировать более половины всего необходимого количества газа», — сказал глава правительства Литвы. «Наш бизнес основан на принципах долгосрочного сотрудничества, — сказал вице-президент Statoil. — Прекрасно, как вы развиваете идею СПГ и каких достигли результатов».

Подчеркивая успешное партнерство со Statoil, Буткявичюс упомянул о подписанном в феврале 2016 года обновленном договоре о поставке между компанией LITGAS, принадлежащей Lietuvos energija, и Statoil. Изменения договора помогут более чем на треть сократить расходы содержания Клайпедского терминала.

Во встречах также принял участие министр энергетики Рокас Масюлис, генеральный директор Klaipėdos naftа и руководитель Lietuvos energijа Далюс Мисюнас.