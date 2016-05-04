Кострома, 4 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Костроме подрядчики, которые занимаются капитальным ремонтом многоквартирных домов, учли замечания общественников и стали более ответственно доносить информацию о запланированных работах до собственников жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, такие выводы были сделаны по итогам опроса собственников 12 многоквартирных домов в областном центре, в которых капремонт либо провели в 2015 году, либо запланировали на 2016 год.

avremstroy.ru Капитальный ремонт домов

«Жители высоко оценили свою информированность о проведении работ и дали в этом вопросе положительную оценку региональному фонду капремонта. Однако больше половины опрошенных — 66,7% не удовлетворены организацией работ, поскольку сроки их завершения строители перенесли с осени на весну. При этом по закону перенос установленного срока капремонта многоквартирного дома на более поздний период, также, как и сокращение перечня услуг и работ, возможны только по решению самих собственников», — сообщил член ОНФ Алексей Холодов.

Качеством работ оказались не удовлетворены жители дома №13 на улице Войкова — по их словам, отремонтированная крыша начала протекать (ее сразу же заделали по требованию жителей), а также у дома до сих пор нет снегозадержателей.

Опрос показал, что у собственников при их желании есть возможность влиять на организацию капремонта: жители отремонтированных в 2015 году домов подтвердили, что на собрании, где утверждался перечень и смета работ, мнение собственников учитывалось. Однако не все управляющие компании представили для обсуждения перечень услуг (66,7%), а также смету расходов (33,3%). Половина опрошенных призналась, что они не присутствовали на собраниях. При этом 83,3% опрошенных сочли, что экспертизу проектно-сметной документации должны проводить специализированные организации.

В ходе мониторинга активисты ОНФ также проконтролировали своевременность внесения взносов на капремонт со стороны муниципальных образований области. Самые большие задолженности — у Костромы, Буя и Мантурово. «Ранее мы ставили перед региональным фондом капремонта вопрос о низкой информированности собственников о деятельности фонда, сроках и видах работ, которые должны проводиться в доме, о возможности собственников участвовать в определении видов работ, выборе подрядчиков, приемке выполненных работ. Как показал мониторинг, сегодня этот вопрос снят. Мы надеемся, что и другие проблемы, которые выявляются в ходе регулярных мониторингов ОНФ, будут решаться также оперативно и качественно» — отметил Алексей Холодов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одной проблемой в сфере капремонта является тот факт, что некоторые дома, ожидающие ремонта, так износились, что их дешевле расселить, чем ремонтировать — по крайней мере, так считают общественники. Перемещения из программы капремонта в программу ликвидации ветхого жилья уже добились жильцы трех домов на улицах Беленогова и Лагерной.