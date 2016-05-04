Челябинск, 4 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Челябинской области одна тысяча ветеранов и тружеников тыла получили приглашения на губернаторский прием в честь 71-ой годовщины Великой Победы. Как сообщили 4 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области, с наступающим праздником фронтовиков и тружеников тыла поздравят представители органов власти, лучшие творческие коллективы исполнят известные песни военных лет, а завершатся приемы праздничным обедом. Каждый приглашенный получит денежную выплату в размере двух тысяч рублей.

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В отличие от прошлых лет, в этом году было принято решение проводить губернаторские приемы в каждом муниципалитете по месту жительства ветеранов. Приемы начнутся уже завтра, 5 мая, в Агаповском, Аргаяшском муниципальных районах, 6 мая мероприятия пройдут в Брединском, Карталинском, Кусинском муниципальным районах и Магнитогорске, 8 мая ветеранов будут чествовать в Варне, Пласте, Уйске, 9 мая торжества состоятся в Златоусте, Катав-Ивановске, Кизиле, Снежинске, Локомотивном и в Челябинске.

Также накануне Дня Победы всем южноуральским ветеранам вручат поздравительные открытки от имени главы региона. Специалисты управлений социальной защиты населения уже начали рассылку писем в адрес более чем 40 тысяч почетных земляков. Самые теплые и искренние слова благодарности получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших и умерших ветеранов, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

«Мы преклоняемся перед вашим подвигом и свято чтим память о тех, кто не вернулся с полей сражений. 9 Мая живет в наших сердцах, напоминая, какую высокую цену пришлось заплатить за свободу нашей Родины и мирное небо над головой», — отмечает Борис Дубровский в поздравлении.

Добавим, в Челябинской области проживают 42 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 2 тысячи 766 участников и инвалидов, 365 жителей блокадного Ленинграда, 686 несовершеннолетних узников концлагерей, 31 тысяча 547 тружеников тыла, 6 тысяч 955 вдов погибших и умерших военнослужащих.

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, 86 челябинским ветеранам подарком ко Дню Победы станут ключи от новых квартир. На эти цели из федеральной казны региону выделено 93 миллиона рублей. На прошлой неделе состоялись уже торжественные вручения первых жилищных сертификатов в Челябинске, Миассе, Троицке, Увельском и Уйском районах.

Кроме того, из областной казны выделено более 14 миллионов рублей на ремонт и газификацию жилья ветеранов. Размер единовременной помощи на ремонт квартиры в многоквартирных домах составит 15 тысяч рублей, жилых домов — 25 тысяч рублей; на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — 25 тысяч рублей, на капитальный ремонт — 100 тысяч рублей.

Еще одна мера поддержки — установка надгробий участникам Великой Отечественной войны. На эти цели в 2016 году направлено 7 миллионов рублей из региональной казны.