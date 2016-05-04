Москва, 4 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Законопроект об обязанности чиновников отчитываться о своих публикациях в социальных сетях внесли в Госдуму депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая. Документ направлен на повышение прозрачности государственного и муниципального управления, отмечают авторы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Государственные и муниципальные служащие, а также претенденты на замещение должности гражданской службы будут обязаны предъявлять представителю нанимателя информацию (в отделы кадров) о размещении в интернете своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными. Со своей стороны, работодатель в лице представителя получает право на обработку такой информации.

«Организация такого рода контроля позволит создать условия для адекватного разрешения и устранения деструктивных конфликтов в отношениях «власть — подчинение», минимизирует коррупционные риски и обеспечит соблюдение государственными и муниципальными служащими правил профессиональной этики», — указали парламентарии.