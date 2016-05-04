Стокгольм, 4 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны США Боб Уорк завершил свою поездку в Европу, где с рабочим визитом посетил Стокгольм и Брюссель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента обороны США, с представителями стран Скандинавии и Прибалтики Боб Уорк обсудил изменение ситуации в регионе Балтийского моря, а также возможности более тесного сотрудничества с США и НАТО.

defense.gov Боб Уорк на встрече с представителем Норвегии

Европейский визит американского чиновника начался с посещения Стокгольма, где тот встретился с руководством королевства. «С Петером Хультквистом, госсекретарем по вопросам обороны, прошли двусторонние дискуссии, у нас сложилось действительно хорошее понимание того, как Швеция оценивает стратегическую ситуацию в Балтийском море, в том числе действия России и вещи, которые их беспокоят», — прокомментировал Уорк. Стороны также обсудили способы, как их страны могут улучшить взаимодействие и военное сотрудничество.

В ходе визита Боб Уорк принял участие в расширенной встрече с представителями Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литвы и Латвии, в ходе которой стороны обсудили новые возможности для сотрудничества и противодействие региональным угрозам. Отметим, что в сентябре 2015 года в Осло американский чиновник уже посещал министерскую встречу NORDEFCO — военно-оборонного формата взаимодействия скандинавских стран.

«В целом, Северные страны расценивают поведение России как проблему в морском и военно-космическом пространствах, — сделал вывод американский чиновник. — У Финляндии порядка 1500 километров границы с Россией, поэтому они очень остро чувствуют, что делает Россия, в то же время прибалты, которые находятся также прямо на границе, очень обеспокоены агрессивным поведением России».

Во второй день визита военный представитель США встретился со шведским главнокомандующим генералом Микаэлем Байденом, обсудил способы усиления сотрудничества американских и шведских военных ведомств, инициативы в рамках партнерства с НАТО, региональную безопасность и приоритеты обеспечения обороноспособности.

Напомним также, общие угрозы и вызовы, которые стоят перед скандинавскими странами и США, вскоре будут обсуждаться на высоком уровне. По инициативе американской стороны 13 мая в Белом доме пройдет американо-скандинавский саммит лидеров, в котором примут участие главы Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, а также США.