Хельсинки, 4 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Десятилетний мальчик из Финляндии стал обладателем награды в размере $10 тысяч от компании Facebook за обнаружение ошибки в программном коде социальной сети Instagram, сообщает The Guardian.

Lars Plougmann Ребёнок за компьютером

Баг, найденный мальчиком по имени Яни в феврале этого года, позволял пользователям соцсети удалять комментарии, оставленные под фотографиями в чужих профилях. Школьник сообщил об ошибке разработчикам программы, после чего дефект был устранен.

Яни интересуется программированием и защитой информации, а соответствующая профессия стала бы «работой его мечты». Полученную награду мальчик хочет потратить на покупку велосипеда, спортивной экипировки и компьютерной техники.

Известно, что компания Facebook, которой, в частности, принадлежит Instagram, выплачивает вознаграждения пользователям за обнаружение дефектов программного кода. Свыше 800 человек уже получили премии, общий размер которых превышает $4 млн. Десятилетний житель Финляндии стал среди награжденных самым юным.