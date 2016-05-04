Калуга, 4 мая, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Девочка 2013 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного жилого дома, сообщил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM, заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Фокин.

go40.ru Опасное окно многоэтажного дома

По его словам, трехлетняя девочка, находясь в комнате одна, с помощью стула взобралась на подоконник, открыла фрамугу окна, и, не удержавшись на подоконнике, выпала из окна. Пострадавшая госпитализирована в детскую клиническую больницу с многочисленными переломами, в настоящее время ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана юридическая оценка действиям родителей, оставивших без присмотра своего малолетнего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года, с балкона пятого этажа дома в городе Балабаново Калужской области выпал 5-летний ребенок. Мать мальчика ушла на работу. При этом дети женщины — 10, 8 и 5 лет, остались в квартире одни. Через некоторое время старший ребенок ушел в школу, а младшие остались ждать дедушку. 5-летний мальчик решил ждать родственника на балконе, дверь которого мать оставила открытой. Балкон не был застеклен, а его стенки представляли собой лишь металлический каркас. Внезапно ребенок поскользнулся и упал вниз. Падение ребенка наблюдал случайный прохожий, который и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее в мае 2015 года в Калужской области из окна второго этажа выпал 4-летний мальчик, а с пятого этажа упала 2-летняя девочка. К счастью, дети остались живы.