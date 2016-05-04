Москва, 4 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Создание экономических макрорегионов принесет пользу, если будут созданы условия, благоприятные для развития бизнеса на их территории. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 мая вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя совместную инициативу Совфеда и правительства РФ по подготовке документа, касающийся возможности создания на территории РФ экономических макрорегионов.

rabstol.net Шахматы

«На тему разноскоростного развития регионов, которое усиливает сложившиеся диспропорции, профессиональное сообщество высказывается уже давно. А первые важные шаги в этом направлении последовали только сейчас. Создание экономических макрорегионов — правильный шаг, но как это будет реализовано? Пользу это принесет только в том случае, если потенциальный синергетический эффект перевесит издержки по переформатированию работы бюрократического аппарата», — отметил эксперт.

По его словам, в теории создание таких макрорегионов должно привести «к снятию имеющихся барьеров, к унификации законодательства и установлению четких правил игры с зоной ответственности регионов и центра». «Все должно быть сделано для того, чтобы бизнес не подстраивался, как это часто бывает сейчас, под требования каждой области/республики/края, а мог везде чувствовать себя как рыба в воде. Это облегчит процесс формирования цепочек создания добавленной стоимости в различных субъектах, усилит экономическую вовлеченность отстающих регионов и может поспособствовать уменьшению степени их отставания от более динамично развивающихся соседей», — пояснил он. При этом, полагает Вернер, для точной оценки инициативы Совфеда и правительства нужно понять ее детали, которые пока не обнародованы.

Ранее Совет Федерации вместе с правительством РФ разработал и направил в регионы проект документа по совершенствованию региональной политики, сообщила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Проект касается «финансовых отношений регионов с федеральным центром», но вместо укрупнения субъектов в нем предлагается создание экономических макрорегионов. Эта инициатива направлена на повышение качества жизни в субъектах РФ, пишут СМИ.