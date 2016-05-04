Пекин, 4 мая, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Экспертам, специализирующимся на прогнозах о состоянии экономики Китая, и другим финансистам, публично высказывающимся о состоянии китайской экономики, порекомендовали не делать заявления, содержащие пессимистичные прогнозы. Власти Китая намерены таким образом снизить уровень тревожности в обществе, пишет The Wall Street Journal.

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По мнению властей Китая, введение цензуры связано с необходимостью уберечь общество от обеспокоенности, вызванной экономическим застоем. В Китае должна быть создана «положительная энергия» в противовес выводу финансов за пределы государства.

Одним из экспертов, получивших предупреждение, стала главный экономист компании Guotai Junan Securities Co. Линь Цайи. Она давала интервью, в которых заявляла об ослаблении национальной валюты Китая и об экономических проблемах компании.