Вильнюс, 4 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Председатель партии «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис, председатель политического комитета Андрюс Кубилюс, почетный председатель Витаутас Ландсбергис и другие члены руководства партии сегодня, 4 мая, примут участие в заседании Центральной избирательной комиссии Литвы, на котором будут стремиться зарегистрировать инициативу собирать подписи граждан за представляемый Сейму законопроект, который запретил бы в Литве продавать электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС, и пользоваться электросистемой Литвы, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы.

Petr Pavlicek Строительство атомной электростанции

«Очень важно, чтобы жители Литвы хорошо понимали, какую огромную угрозу вызывает АЭС, строящаяся в Белоруссии, в Островце, около границы Литвы, и что мы должны сделать для уменьшения этой угрозы. Поэтому мы будем просить граждан поддержать представляемый Сейму законопроект, который обязал бы правительство осуществить необходимые технические меры, чтобы электроэнергия, производимая на небезопасной Островецкой АЭС, не продавалась в Литве. Если будет принят и осуществлен закон, будут осложнены возможности белорусский власти вообще выполнять проект Островецкой АЭС», — сказал председатель СО-ХДЛ Ландсбергис.

В феврале 2016 года три политические партии — СО-ХДЛ, Саюдис либералов и Союз крестьян и зеленых, а также бывшие руководители государства Витаутас Ландсбергис и Валдас Адамкус обратились к правительству с просьбой принять необходимые меры, чтобы электроэнергия, производимая на БелАЭС, не могла попасть в энергетическую систему Литвы и не продавалась в Литве. Это, считают консерваторы, осложнило бы подключение АЭС к сети и возможности ее окупаемости.

По словам Ландсбергиса, возглавляемая премьером Альгирдасом Буткявичюсом партия социал-демократов затягивает подписание национального соглашения партий, а правительство не делает необходимые решения и не предпринимает действий. Поэтому граждан и попросят подписать законопроект, чтобы его мог рассмотреть Сейм, и эти установки были утверждены законом. Тогда осуществлять их должно будет любое правительство Литвы.