Москва, 4 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Необходимо выделять для граждан России участки Дальнего Востока с уже имеющейся инфраструктурой. Об этом 4 мая в ходе встречи с министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой и вице-премьером РФ — полпредом в ДФО Юрием Трутневым заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно с руководителями регионов, конечно, работать, чтобы участки выделялись в тех местах, где хотя бы какая-то инфраструктура есть», — сказал Путин.

В свою очередь, Александр Галушка подчеркнул, что если «образована такая совокупность из 20 участков и более, в этом случае регион оказывает содействие в обеспечении инфраструктуры». Он рассказал о проведении творческого конкурса на лучшую идею освоения земельного участка, в рамках которого «к нам приходят такие предложения, когда люди говорят: мы будем кооперироваться 200−300 человек, будем брать вместе землю, и уже на 200−300 инфраструктура становится подъемной, даже если она слабовата».

Напомним, предоставление бесплатных земельных участков стартует 1 июня 2016 года в девяти пилотных районах Дальнего Востока. Уже с октября программа будет доступна для всех жителей Дальнего Востока на всей его площади, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. Участки будут предоставляться с правом безвозмездного пользования сроком на пять лет, а в случае освоения земли граждане получат право бесплатно оформить участки в собственность.