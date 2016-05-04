Минск, 4 мая, 2016, 15:43 — ИА Регнум. «Вы прекрасно понимаете, что Белоруссия, находящаяся в центре Европы, является важным транзитным звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. И мне бы хотелось, чтобы за период визита вы увидели свой интерес в Белоруссии», — заявил 4 мая Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем совета директоров — генеральным директором корпорации «ДиПи Уорлд» (ОАЭ) Султаном Ахмедом бен Сулеймом.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Султан Ахмед бен Сулейм

Руководитель постсоветской республики пообещал гостю из ОАЭ создать «максимально хорошие условия», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. В официальном сообщении также сказано: «ДиПи Уорлд» — перспективный для Белоруссии партнер, который намерен реализовывать долгосрочные взаимовыгодные проекты. Корпорация «ДиПи Уорлд» входит в холдинг «Дубай Уорлд», принадлежащий правительству эмирата Дубай, и владеет 77 грузовыми терминалами на территории 40 государств».

«У нас есть много идей, у вас — немало возможностей, — сказал Лукашенко. — Поэтому хотелось бы, чтобы это совпадение привело к возникновению новых компаний, в том числе на территории Белоруссии, а, соответственно, и новых рабочих мест».

Султан Ахмед бен Сулейм в свою очередь отметил, что приехал в Минск, чтобы рассмотреть возможности налаживания двустороннего сотрудничества. Он отметил привлекательность транзитной Белоруссии, в том числе и как члена Евразийского союза.

«На переговорах речь шла о темах инвестиций и возможности реализации совместных долгосрочных проектов, выгодных для обеих сторон», — сообщила президентская пресс-служба по итогам переговоров.