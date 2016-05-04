Братислава, 4 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Глава МВД Словакии Роберт Калиняк заявил 4 мая, что предложение Еврокомиссии по систематическому распределению беженцев по всем странам-членам блока идет вразрез с действиями союза по разрешению миграционного кризиса, добавив, что такие действия оторваны от реальности, сообщает Reuters.

Freedom House Мигрант на обочине

«Посреди этих деликатных переговоров высказывается предложение, которое отбрасывает нас на девять месяцев назад, а также не отражает в некоторых аспектах действительность», — отметил глава МВД.

Власти Словакии были категорически против системы квот стран-членов ЕС, введенной в 2015 году, и в данный момент оспаривает данную схему в суде.