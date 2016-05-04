Вильнюс, 4 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Литовский портал Delfi сегодня, 4 мая, публикует материал, в котором рассказывает об «удивлении» одного внука, который обнаружил у своей бабушки, ветерана Великой Отечественной войны, поздравление с Днём Победы от президента России Владимира Путина.

Richard King Пропаганда

«Она очень обрадовалась поздравлению. Ей, которая в Литве чувствует себя довольно изолированной из-за возраста и того, что не владеет языком, российское телевидение и такие письма являются каналами поддержания связи с Россией. Она гордилась этим письмом», — рассказал внук о своей бабушке, приложив поздравление, и рассуждая, что бабушка в Литве «обзавелась семьей, однако так и не научилась говорить на литовском языке».

Поздравление прокомментировал и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. «Внимание к человеку вообще — позитивная вещь, этим все и сказано, но такие вещи все время заставляют нас сомневаться и уточнять — практика показывает, что россияне часто используют такие вещи для прикрытия некоторых своих пропагандистских акций», — сказал порталу Линкявичюс. По его словам, возникает вопрос, «не похоже ли это на то, что в последние дни мы испытали с «Ночными волками».

«Они тоже связаны со Второй мировой войной, однако, как мы позже получили информацию, они не обязательно байкеры. Второй момент, они пытаются обманом получить визы, в-третьих, есть информация, что они могли принимать участие в Крымской кампании, прославляют Сталина, а едут вроде бы приводить в порядок могилы», — говорил глава МИД.

Напомним, официальные власти Литвы игнорируют празднования Дня Победы 9 мая, а литовские СМИ ежегодно публикуют негативные материалы, в которых ветераны Великой Отечественной войны, в том числе и освободители Литвы, называются «оккупантами». Отметим также, что в состав Литвы вошел Вильнюс и Клайпеда по решению Сталина после победы над гитлеровской Германии.