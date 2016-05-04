Москва, 4 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Информационным «вбросом» назвали в Минобороны России сообщения СМИ о якобы нанесенном российской авиацией ударе по больнице в Алеппо, повлекшем жертвы среди мирного населения, сообщил 4 мая журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

syria.mil.ru нанесение авиаудара по объектам ИГ

Он заявил, что сообщения об авиаударе являются примером информационной кампании, целью которой является дискредитация мирного процесса в Сирии. Технология таких вбросов известна, в данном случае источником не соответствующих действительности сведений не в первый раз стала британская организация «Сирийская обсерватория по правам человека», которая, в свою очередь, сослалась на активистов организации «Врачи без границ».

«Псевдоновость о бомбардировке госпиталя в Аль-Кудс была растиражирована многими ведущими международными СМИ, как пример невыполнения в Сирии российско-американских договорённостей о прекращении огня», — пояснил генерал.

Представитель военного ведомства рассказал, что указанная больница была разрушена не позднее осени 2015 года и предоставил в качестве доказательства фотоснимки.

На одном из снимков, сделанном российским беспилотным летательным аппаратом 29 апреля этого года, видно разрушенное здание больницы. «Это неопровержимый факт и его никто не отрицает», — сообщил Конашенков.

На втором снимке, полученном средствами космической разведки, запечатлено это же здание с тем же характером разрушений, однако снимок сделан еще 15 октября 2015 года.

«Представленные вам фотоснимки наглядно подтверждают, что все якобы «свидетельства очевидцев» о факте авиаудара по больнице, на самом деле являются очередной фальшивкой», — подвели итог в Минобороны.

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