Красногорск, 4 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Цена на традиционный для празднования Дня Победы цветок — красную гвоздику в этом году может вырасти на 20%. По мнению экспертов-флористов, спрос на гвоздику в этом году также будет высок, поэтому купить цветок стоит заранее — с 6 по 8 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор компании «Мегафлаверс» Сергей Семенов.

Elizabeth McClay Гвоздики

«Спрос традиционно будет высок. Гвоздики в этом году, к сожалению, на международных рынках востребованы, поэтому на российском рынке некоторые компании испытывают нехватку, в связи с этим будет их некоторое подорожание. Нет достаточного предложения, а спрос велик, но это вина крупных международных игроков, которые не удовлетворили объемы российских компаний», — отметил Семенов.

По словам собеседника агентства, цена на красную гвоздику может вырасти почти на 20% в преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Цветочники никогда не пользуются 9 мая, чтобы цену побольше накрутить. Традиционно гвоздка стоит от 35 до 45 рублей. В праздник, да еще и с неудовлетворенным спросом, думаю, что цена вырастет процентов на 20%», — пояснил глава флористической компании.

Семенов также отметил, что цветочный рынок не делится по региональному признаку, так что возможную нехватку смогут ощутить во всех городах — от Москвы до Владивостока: «Не так много компаний вообще, которые занимаются импортом цветом из Эквадора и Голландии. Так что компания может закупать как в Москву, так и в Тульскую, Московскую, Краснодарскую области и даже во Владивосток. Региональной принадлежности нет. Если гвоздки не хватит, то не хватит всем».

Он отметил, что желающим приобрести знаковый цветок, следует поспешить. «Основной совет — лучше покупайте не в сам праздник, а чтобы гарантированно досталось — с 6 по 8 мая», — заключил эксперт.