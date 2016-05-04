Анкара, 4 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 мая, что страна будет по-прежнему отвечать на ракетные удары боевиков ИГИЛ, осуществляемых с территории Сирии по приграничному городу Килис, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Призыв

Глава Турции также отметил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» понесут тяжелые потери, если продолжат обстрел города.

Напомним, город Килис, расположенный на границе с Сирией, где боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» удерживают свои позиции, в последнее время неоднократно подвергался обстрелу.

Такие действия боевиков вызвали гнев со стороны официальной Анкары вплоть до того, что Турция готова направить в Сирию наземный контингент войск.