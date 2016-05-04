Севастополь, 4 мая, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Более 200 воспитанников кадетских училищ со всей России, отдыхающих сейчас в Артеке, 9 мая в Севастополе примут участие в параде, посвященном празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Дубовик.

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«Это будет большая честь для севастопольцев, потому что здесь будут кадеты — представители всех регионов России. Для артековцев это будет знаковое патриотическое событие — они увидят наших ветеранов, военных — тех, с кем пройдут в одном строю. Ребята впитают героический дух города-героя и увидят масштаб празднования одного главных праздников Севастополя», — сказал Дубовик.

Он добавил, что в настоящее время артековцы готовятся к прохождению и тренируются. Ожидается, что в колонну будут построены 200−250 воспитанников кадетских училищ и корпусов РФ, которые сейчас находятся на учебно-оздоровительные сборах в Артеке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в параде Победы примут участие более 1300 военнослужащих и более 30 единиц техники, на рейде Севастопольской бухты парадным строем встанут пять военных кораблей Черноморского флота.

9 мая в Севастополе пройдет парад войск севастопольского гарнизона и парад Победителей, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

8 мая отмечается 72-й годовщина освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.