Новосибирск, 4 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами 4 мая отрапортовал, что в 2016 году ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременную материальную помощь в размере 5 тысяч рублей. Планируется, что ее получат 3 324 человек, общая сумма выплат из областного бюджета составит 16,5 млн рублей.

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Еще 111 участников войны в соответствии с указом президента Российской Федерации должны получить единовременные выплаты в размере 147 млн рублей на приобретение жилья. Но средства на эти цели будут выделены области уже из федерального бюджета.

Объем финансирования материальной помощи, выделяемой ветеранам и труженикам тыла на ремонт жилья, в 2016 году составляет 5,7 млн рублей. В этом году планируется оказать материальную помощь по ремонту не менее чем 115 гражданам.

Важным элементом улучшения качества жизни ветеранов новосибирские власти считают систему соцобслуживания. По данным областного правительства, на 1 января 2016 года на социальном обслуживании на дому находилось 2516 ветеранов войны, из них участников и инвалидов войны — 490 человек.

Рассказал Владимир Городецкий и о мерах социальной поддержки для граждан, потерявших родителей в годы войны, и тружеников тыла — «детям войны» производится ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. Количество граждан, получающих данную выплату, на 1 апреля составило 35 820 человек.

По данным на 1 апреля 2016 года, на территории Новосибирской области проживает 29 131 ветеран Великой Отечественной войны.