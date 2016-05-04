Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ликвидаторам авиакатастрофы Boeing-737 авиакомпании FlyDubai вручили награды. 16 человек, благодаря помощи которых режим работы аэропорта донской столицы перешел в штатный режим меньше, чем за два дня, удостоены знаком губернатора. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве 4 мая.

donland.ru Место крушения самолета сразу после авиакатастрофы

Торжественное собрание, на котором объявили имена отличившихся, приурочили ко Дню пожарной охраны России. Губернаторским знаком «За ратную службу» были награждены девять человек, среди которых старший оперуполномоченный отделения по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями отдела уголовного розыска УТ МВД России по СКФО Денис Гуделя, начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону Илья Константинов, старший следователь-криминалист следственного управления СКР по региону Сергей Утебаев.

Знаком губернатора «За милосердие и благотворительность» награждены семь человек, среди которых сотрудники ростовского аэропорта.

Напомним, что авиалайнер Boeing-737 авиакомпании FlyDubai потерпел крушение в международном аэропорту Ростова-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы, разлетевшись на миллионы частиц. Рейс под номером FZ-981 сообщением Дубай — Ростов-на-Дону из-за плохих погодных условий долго не мог приземлиться в воздушной гавани пункта назначения. На борту находились 62 человека, в том числе 55 пассажиров. Большинство из них — жители Ростовской области. Выжить не удалось никому.

В память о жертвах авиакатастрофы создан сайт, где жители всего мира оставляют соболезнования. В годовщину авиакатастрофы у здания ростовского аэропорта будет открыт мемориал, скорее всего под названием «Прерванный полет». В знак уважения к погибшим рейс под номером 981 был заменен на новый.

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