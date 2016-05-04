В Ростове-на-Дону наградили ликвидаторов авиакатастрофы Boeing-737
Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ликвидаторам авиакатастрофы Boeing-737 авиакомпании FlyDubai вручили награды. 16 человек, благодаря помощи которых режим работы аэропорта донской столицы перешел в штатный режим меньше, чем за два дня, удостоены знаком губернатора. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве 4 мая.
Торжественное собрание, на котором объявили имена отличившихся, приурочили ко Дню пожарной охраны России. Губернаторским знаком «За ратную службу» были награждены девять человек, среди которых старший оперуполномоченный отделения по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями отдела уголовного розыска УТ МВД России по СКФО Денис Гуделя, начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону Илья Константинов, старший следователь-криминалист следственного управления СКР по региону Сергей Утебаев.
Знаком губернатора «За милосердие и благотворительность» награждены семь человек, среди которых сотрудники ростовского аэропорта.
Напомним, что авиалайнер Boeing-737 авиакомпании FlyDubai потерпел крушение в международном аэропорту Ростова-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы, разлетевшись на миллионы частиц. Рейс под номером FZ-981 сообщением Дубай — Ростов-на-Дону из-за плохих погодных условий долго не мог приземлиться в воздушной гавани пункта назначения. На борту находились 62 человека, в том числе 55 пассажиров. Большинство из них — жители Ростовской области. Выжить не удалось никому.
В память о жертвах авиакатастрофы создан сайт, где жители всего мира оставляют соболезнования. В годовщину авиакатастрофы у здания ростовского аэропорта будет открыт мемориал, скорее всего под названием «Прерванный полет». В знак уважения к погибшим рейс под номером 981 был заменен на новый.
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