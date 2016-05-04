Брюссель, 4 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Страны-члены ЕС, которые отказываются принимать беженцев, могут быть вынуждены заплатить многомиллионные штрафы, сообщает Europe1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

С таким предложением 4 мая выступила Еврокомиссия, которая выступает за то, чтобы установить «вклад солидарности» для каждой страны, отказывающейся автоматически принимать беженцев. Эта сумма, которая будет достигать €250 тыс. за одного человека, будет направлена той стране, которая примет переселенца.

Введение штрафов направлено на то, чтобы разрешить кризис с беженцами, основная ноша которых падает на плечи нескольких стран, в частности, Греции и Италии.