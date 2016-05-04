Элиста, 4 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Дороги столицы Калмыкии преобразятся. К реконструкции дорожные покрытия городские власти приступят уже в ближайшее время. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта 4 мая, деньги на эти цели в размере 200 млн рублей уже выделены из республиканского бюджета.

onf.ru Дороги в Калмыкии

«Указом президента России Владимира Путина поставлена задача добиться снижения смертности в ДТП до 10,6 случая на 100 тыс. населения к 2018 году. Учитывая, что ситуация с безопасностью на дорогах далека от идеальной, региональное отделение ОНФ рекомендовало республиканским и городским властям привести в порядок опасные участки дороги в соответствие с требованиями закона», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ Игорь Болдырев.

Местные власти к «фронтовикам» прислушались и, наконец, занялись ремонтом городских дорог. На сегодня в Элисте расположено 638 улиц, из них только 192 имеют твердое покрытие. При этом 70% улиц находится в неудовлетворительном состоянии. Активисты ОНФ в Калмыкии отметили, что изношенность дорожного полотна негативно отражается на количестве смертности в дорожно-транспортных происшествиях.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, новая асфальтированная дорога вместо грунтовки в этом году появится в северо-западном районе Элисты. Она соединит улицу Цаган Унгн с жилым кварталом Гурвн Сала. Основные работы по ремонту столичных магистралей стартуют в мае. Так, намечается провести капитальный ремонт дорог на проспекте Остапа Бендера (от ул. Ленина до северной объездной трассы) и улице Шевцовой, что значительно повысит безопасность дорожного движения на данных участках. Частично обновятся проезжие части на улицах, примыкающих к центральной улице Пушкина: это Сельгикова, братьев Алехиных, Каляева, Молоканова. И, наконец, на радость местных жителей, будет асфальтирована грунтовка от ул. Цаган Унгн до Гурвн Сала.

По информации мэрии столицы Калмыкии, в прошлом году на работы по улучшению качества дорог в Элисте в бюджете было предусмотрено более 35 миллионов рублей, еще 9 миллионов — на мероприятия в рамках программы по безопасному движению, которые включают нанесение горизонтальных отметок, разделительных полос, содержание светофоров и обустройство автобусных остановок.

Добавим, что за прошлый год смертность на дорогах республики снизилась. По данным регионального ГИБДД, за год в Калмыкии произошло 553 дорожно-транспортных происшествия, что более чем на 20% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Жертвами автоаварий стали 93 человек (в 2014 году — 96 погибших) и получили ранения 808 человек. В 2014 году этот показатель составлял 961 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки, проведенной в столице Калмыкии в ноябре прошлого года, участниками инспекции ОНФ «Оценим качество дорог!» обнаружили только две гарантийные дороги — на ул. Илишкина и Коммунистическая. Причем обе, как отметили местные активисты, находятся в частном секторе — в районе, где проживает мэр города. Но даже на этих улицах заметны существенные дефекты, хотя ремонт там проводился буквально за год до проверки.