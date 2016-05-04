«Май — сложный месяц для нефти и рубля»
Москва, 4 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В разговорах о заморозке нефтяной добычи, за которые рынки капитала так пристально следят с начала 2016 года, нет рационального зерна. На этом рынке зарабатывает или демпингующий игрок, или тот, кто качает больше остальных, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
Читайте также: «Поводов падать до $40 у нефти нет»
По её мнению, «после апрельского заседания ЦБ РФ стало понятно, что инфляционные риски все еще сильны для того, чтобы сокращать ключевую ставку. Данные по индексу потребительских цен в России за прошлый месяц выйдут на днях. Тогда же можно будет пересматривать ожидания по ставке с учетом новых цифр».
«Для рубля основным драйвером остается нефть. Исторически май считается не слишком удачным месяцем и для сырья, и для рубля, тем более, что российская валюта сильно перекуплена. В мае увеличиваются внешние выплаты России по долгам, и это может оказывать дополнительное давление на позиции российской валюты», — полагает эксперт.
Читайте также: «Рубль ослабится»
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 мая, рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. За доллар США к настоящему времени дают 66,37 руб. (+2,7%). Евро стоит 76,16 руб. (+2,8%). Официальные курсы ЦБ РФ на 5 мая составляют 66,17 руб. за американскую валюту и 76,05 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 184 и 275 копеек соответственно.