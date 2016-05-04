Ярославль, 4 мая, 2016, 15:01 — ИА Регнум. 9-го мая ярославский Музей боевой славы проведет большой праздник, посвященный Дню Великой Победы. В программе — выставка ретроавтомобилей, страйкбол-шоу, программа от клуба исторической реконструкции, военно-спортивная игра для молодежи, песни военных лет и многое другое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в историко-архитектурном музее-заповеднике.

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В День Победы Музей боевой славы подготовил для посетителей экскурсии по экспозиции музея, организованные прогулки по парку военной техники, а также знакомство с новой выставкой стендовых моделей «Все о танках», подготовленной в сотрудничестве с клубом военной исторической миниатюры «Т-34».

Участники клуба исторической реконструкции «Волжский рубеж» расскажут и покажут, как менялся на протяжении нескольких лет облик бойца Красной армии и специфика военного обмундирования тех лет. Своими историями поделится и клуб ретротехники «Берегись автомобиля», уже традиционно подготовивший выставку старинного автотранспорта.

Кроме того, гостей праздника ждет выступление ярославской страйкбольной команды, участники которой продемонстрируют элементы боевой акробатики и боевой подготовки. Также состоится концерт песен военных лет, исполнить которые смогут и сами ярославцы. Для детей и подростков пройдет военно-спортивная игра «Один день из армейской жизни». Будущие защитники Родины будут преодолевать полосу препятствий, метать гранаты на дальность, проявлять ловкость и находчивость в других испытаниях. Праздник начнется в 11 утра и продолжится до 15 часов. Все праздничные мероприятия в этот день будут бесплатными.