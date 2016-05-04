Москва, 4 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. От сроков ликвидации террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-нусры» в Сирии зависят сроки пребывания авиабазы РФ в арабской республике. Об этом, как передает Life.ru, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

mil.ru Российская авиация в Сирии

«Значительная часть территории Сирии ещё находится под их контролем», — сказал официальный представитель российского военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 27 февраля 2016 года в Сирии действует режим перемирия, который не распространяется на группировки «Исламское государство», «Джебхат-ан-Нусру» и прочие террористические организации.