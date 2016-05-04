Ставрополь, 4 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Амаркорд». реж Федерико Феллини. 1973. Италия, Франция Бенито Муссолини

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в феврале 2016 года 30-летний местный житель разместил на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии политиков, внешне похожих на фашистских лидеров Германии и Италии Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Политики были одеты в военную форму германской армии времен Второй мировой войны.

Пользователь соцсети оставил комментарии под фотографиями, в которых отражена положительная оценка вторжения немецких войск на территорию Польши в 1939 году и нападения войска Рейха на СССР в 1941 году. Эти действия нацистской Германии признаны Международным военным трибуналом преступлениями.

В отношении 30-летнего ставропольца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Эта статья Уголовного кодекса применяется в регионе не часто. Ведется следствие.

У подозреваемого изъята компьютерная техника, допрашиваются свидетели. Будет проведена также лингвистическая экспертиза.