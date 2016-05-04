Ереван, 4 мая, 2016, 14:53 — ИА Регнум. По подозрению в вымогательстве 3 мая в Ереване задержаны руководитель и помощник директора одного из информационных сайтов.

Скриншот сайта analitik,am

Как сообщает пресс-служба полиции Армении, 2 мая один из депутатов Национального Собрания представил заявление о том, что директор сайта аnalitik. am периодически размещает содержащие ложные сведения статьи о нем и его семье, а также его депутатской деятельности. В связи с публикацией компрометирующих материалов депутат несколько раз встречался с директором сайта. Директор потребовал ежемесячно выплачивать 300 тысяч драмов, в противном случае угрожая продолжить подобные публикации.

Далее состоялись переговоры директора сайта с представителем депутата, на которых была достигнута договоренность о том, что требуемые деньги будут передаваться до 5 числа каждого месяца в заранее условленном месте директору либо его помощнику.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками управления по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности, 3 мая примерно в 15:00 в одном из кафе в Ереване помощник директора сайта и директор пресс-клуба после получения вымогаемой суммы в 300 тысяч драмов были задержаны и доставлены в ГУБОП.

Кроме того, был обнаружена и доставлена в Полицию также директор сайта. Ведется следствие.

Позднее полиция опубликовала видеокадры задержания указанных лиц.

По данным армянских СМИ, жертвой предполагаемых вымогателей стал депутат парламента Армении из фракции «Процветающая Армения», лидер партии «Альянс» Тигран Уриханян.