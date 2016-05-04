Житомир, Украина, 4 мая, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Житомирской области в результате ДТП из-за внезапно вылежавшего на трассу лося погиб военнослужащий Национальной гвардии, ранены граждане Белоруссии и США. Микроавтобус «Opеl Movano» столкнулся с животным и вылетел на встречную полосу движения, где в него въехали ещё два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины по Житомирской области.

pixabay.com Лось

Авария произошла 2 мая вблизи посёлка городского типа Гуйва на трассе Житомир — Могилев-Подольский. Лось неожиданно выскочил на трассу примерно в 22.00 перед микроавтобусом «Opеl Movano». Машина, ехавшая в направлении города Бердичева, налетела на животное и была выброшена на встречную полосу движения: здесь в неё врезались автомобиль «Fiat Linea» и «Mersedes Sprinter».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Fiat Linea», 24-летний солдат Нацгвардии, житель Романовского района, погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Госпитализированы четыре человека, получившие различные травмы. Среди них 31-летний житель Житомира — водитель «Opеl Movano». Другие пострадавшие — 55-летний гражданин Белоруссии, управлявший «Mersedes Sprinter», и его пассажиры — два гражданина США 47 и 52 лет.