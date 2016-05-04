Анкара, 4 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. За первые три месяца 2016 года доходы Турции от туризма составили $4,07 млрд, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает издание Hurriyet Daily News.

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Поток иностранных туристов сократился в первом квартале этого года на 10,3%. Более всего сократилось число отдыхающих из России — на 59%. Граждан Японии приехало на 48% меньше, а граждан Германии — на 17% меньше. За март число иностранных путешественников сократилось на 13% и составило 1,65 млн человек.

По сравнению с 2014 годом доход страны от туризма в 2015 году стал ниже на 8,3% и составил $31,5 млрд.

Число иностранных граждан, желающих отдохнуть в Турции, резко сократилось после серии взрывов, произошедших в марте в Анкаре и Стамбуле, жертвами которых стали более 80 человек.

Эксперты из Ассоциации отельеров Турции считают, что количество туристов из Европы станет еще меньше: после терактов около 40% броней, зарезервированных немецкими туристами, были аннулированы.

Напомним, отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Пилот военного самолета был расстрелян боевиками в воздухе, еще один российский военнослужащий погиб в ходе операции по спасению второго члена экипажа сбитого самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля этого года Федеральное агентство по туризму напомнило гражданам России об опасности поездок в Турцию в связи с терактами. Российским гражданам, которые, тем не менее, находятся на территории Турции, рекомендовано не посещать юго-восточные провинции и избегать мест массового скопления людей.