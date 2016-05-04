Ярославль, 4 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Ярославская семья Красных, в которой в конце апреля родились тройняшки, не собирается останавливаться на достигнутом. Об этом сообщает сайт Правительства Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru семья Красных

Новорожденные Мария, Василиса и Игнатий вместе с мамой на днях выписались из Ярославского перинатального центра. Малыши стали первой тройней, родившейся в регионе в 2016 году.

Как пояснила заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Ярославской области Татьяна Корбут, многодетная семья получит 62 тысячи на рождение троих детей из средств федерального и областного бюджетов, а также ежемесячно ей будет выплачивать по 28 тысяч рублей на содержание малышей. Кроме того, семья имеет право на получение материнского капитала, уточнила Корбут.

«С 2010 года в Ярославском регионе действует такая форма поддержки многодетных семей, как субсидия на улучшение жилищных условий. За время действия областной целевой программы 17 семей, в которых родились тройни, этой возможностью воспользовались», — подчеркнула Татьяна Корбут.

Молодые родители, в свою очередь, поблагодарили представителей Правительства области за подарки и сказали, что очень ждали рождения детей и останавливаться на достигнутом не собираются.

Ежегодно в Ярославской области рождаются порядка 15 тысяч детей. В первом квартале 2016 года на свет появилось на две с лишним сотни больше юных ярославцев, чем в аналогичном периоде прошлого года.