Москва, 4 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Госдуме выступили против попыток коммерциализации георгиевской ленты, которые предпринимаются в преддверии Дня Победы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

instagram.com/patriotka.rf Кокошники с Георгиевской лентой. Скриншот удаленной страницы в Instagram

Накануне праздника петербургские создатели дизайнерского бренда «Патриотка», специализирующиеся на разработке женских головных уборов, на своей странице в «Инстаграме» сообщили, что подготовили «лимитированную коллекцию» кокошников ко Дню Победы, выложив фотографии своих «произведений».

Кокошники, за основу которых была взята расцветка георгиевской ленты, были также украшены красной звездой с серпом и молотом и другими «военными» символами.

«Цена 5.000 rub. В честь праздника 9 мая мы дарим скидку 9% первым 9 покупателям», — говорилось на странице авторов «георгиевского» кокошника. Это сообщение вызвало немало критических и резко негативных комментариев со стороны пользователей соцсети. Позже страница с объявлением о «кокошниках к Дню Победы» была удалена.

В Госдуме считают, что символы, связанные с историей страны, не должны становиться источником для извлечения прибыли. «Очертить здесь какие-то четкие границы — что можно, а чего нельзя, — я думаю, практически нереально, тем не менее желательно, чтобы какие-то вещи оставались закрытыми для коммерции», — сказал депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Василий Шестаков («Единая Россия»).

Георгиевская лента если и не официальный символ страны, как Флаг и Герб, то, по крайней мере, имеет сопоставимый статус, рассуждает парламентарий. «И наживаться на нем — учитывая, что георгиевские ленточки стали раздавать в рамках одноименной акции бесплатно и с целью объединить людей, мне кажется, как минимум некорректно», — отметил Шестаков.