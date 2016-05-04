Ставрополь, 4 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум.



Письмо осталось неоконченным (фрагмент). Василий Верещагин. 1901

В одной из частных клиник Ставрополя умер мужчина 27 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении Следственного комитета.

Трагедия случилась перед проведением пациенту операции по удалению варикозных вен (флебэктомии) в клинике «Доктор Кит». По предварительным данным, 18 апреля текущего года перед проведением операции 27-летнему мужчине применили общую анестезию, после чего у него развилась острая сердечная недостаточность.

Врачи немедленно стали проводить реанимационные мероприятия, спасти молодого человека не удалось.

По факту смерти мужчины в клинике проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Напомним, что 28 апреля на Ставрополье завершилось расследование дела о смерти девочки из-за врачебной ошибки. После удаления аппендикса ей был неправильно установлен аппарат искусственной вентиляции легких, в результате чего девочка умерла от разрыва легких.

Продолжается расследование дел о смерти женщины в Ставропольском краевом перинатальном центре в феврале 2016 года. По версии следствия, врач анестезиолог-реаниматолог во время операции по прерыванию внематочной беременности, предположительно, повредил женщине верхушку легкого, вовремя не диагностировал это и женщина умерла.

В октябре минувшего года врач-акушер попала под следствие из-за смерти младенца в родильном отделении больницы Буденновска, который погиб из-за несвоевременной операции кесарево сечение роженице.