Красноярск, 4 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. На железных дорогах Красноярского края стартовала летняя ремонтно-путевая компания. На данный момент ведется обновление железнодорожного полотна на двух участках главного пути КрасЖД: Минино — Бугач и Тинская — Решоты. «Основная часть путевых работ проводится круглосуточно по технологии «закрытый перегон», когда ремонтируемый путь полностью закрывается для движения, а пропуск поездов осуществляется по второму пути», — говорится в сообщении красноярского филиала РЖД.

wallpapers-fenix.eu Железная дорога

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе КрасЖД, запланированный объем ремонтных работ превышает показатель прошлого года на 20%. «Если говорить об объемах, то на 20% больше», — сообщила представитель пресс-службы. Ремонтная кампания продлится до 1 октября, за это время планируется обновить 358 километров железных дорог.

На эти цели предусмотрено финансирование в размере 2,1 млрд рублей. Отвечая на вопрос о том, может ли данная цифра подвергнуться изменениям впоследствии, собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что возможно увеличение финансирования. «Пока такая цифра, но это не окончательно. В течение года инвестпрограмма будет корректироваться в сторону увеличения. Пока сложно сказать, какой она будет по итогам», — сказала она, добавив, что источник финансирования только инвестиционные средства РЖД, и никакие дополнительные источники привлекаться не будут.

«У нас есть своя инвестпрограмма, в рамках которой ежегодно проводятся такие работы», — подчеркнула специалист пресс-службы.

В рамках запланированных работ предстоит на 98 километров увеличить протяженность современного бесстыкового пути на железобетонном основании. Таким образом, их общая длина в Красноярском крае превысит 2,8 тыс. километров и составит более 90% главных путей Красноярской магистрали.

Как пояснила ИА REGNUM представитель КрасЖД, бесстыковое полотно вводится не только из соображений комфорта. «Это, конечно же, и комфорт пассажиров, потому что поезд движется более плавно и без характерного стука. Во-вторых, здесь много плюсов для грузовых перевозок и содержания самого пути. За счет отсутствия стыков повышается надежность, безопасность и скорость передвижения, снижается износ колесных пар. На дороге ничего не бывает с единственной целью — тут все в комплексе», — отметила она.