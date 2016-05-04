Ярославль, 4 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Ярославле разбился насмерть 3-летний ребенок, выпавший из окна квартиры, расположенной на 12 этаже жилого дома. Об этом сообщает в среду, 4 мая, следственное управление СКР по Ярославской области.

Детство. Сергей Тутунов. 1960

Инцидент произошел во вторник, 3 мая, на улице Нефтяников.

«По предварительным данным, ребенок, на некоторое оставшись в комнате время без присмотра взрослых, забрался на подоконник, открыл окно, оступился и упал на землю», — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка сотрудники СКР проводят доследственную проверку.