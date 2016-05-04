Ярославль, 4 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Глава Центризиркома Элла Памфилова озвучила на заседании ЦИК жалобу о неполной оплате работы членов участковых комиссий в Рыбинске Ярославской области. Члены УИКов недополучили деньги за работу на выборах главы города, прошедших 20 марта 2016 года. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

Факт неполной выплаты подтвердился. После вмешательства ЦИК России вся задолженность по выплате заработной плате членам УИК была погашена.

«Удручает то, что сами члены комиссии не решились пожаловаться, хотя у них было полное право это сделать. Фактически решился только один человек», — отметила Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ.

Председатель Центризбиркома призвала всех председателей региональных комиссий обратить внимание на недопустимость подобных ситуаций. Памфилова поручила главе Ярославского облизбиркома лично выехать в Рыбинск, встретиться с коллегами и принести извинения за данный инцидент, сообщает сайт ЦИК России.

Руководитель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Килипченко встретился с членами участковых избирательных комиссий в Рыбинске.

«Избирательная комиссия Ярославской области провела проверку по факту обращений о невыплате вознаграждения членам участковых избирательных комиссий. Облизбирком предпринял все возможные меры по стабилизации ситуации, обращаясь к губернатору Ярославской области, областной прокуратуре, главе города Рыбинска. Благодаря оперативному реагированию председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и губернатора области Сергея Ястребова проблема была решена. Я обеспокоен произошедшим и надеюсь, что подобная ситуация никогда не повторится в Ярославской области, а оценку произошедшему дадут правоохранительные органы», — отметил Олег Килипченко.